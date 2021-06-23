В Израиле из-за роста заболеваемости COVID-19 снова ввели ограничительные меры

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Интервал между компонентами вакцины от COVID-19 можно увеличить, качество иммунного ответа не пострадает - эксперт
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Израиля из-за роста заболеваемости COVID-19 снова ввели ограничительные меры, сообщает Deutsche Welle.
Так, на территории Международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, в пограничных переходах и в медицинских учреждениях вновь вводится масочный режим.
Кроме того, на карантин будут отправляться также привитые и переболевшие коронавирусом граждане, если они контактировали с лицом, зараженным индийским вариантом коронавируса, отмечается в заявлении Минздрава страны.
Родителям, чьи дети не соблюдают карантин, грозит штраф, равный примерно 1290 евро.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал сограждан не выезжать за границу без крайней необходимости.-0-