В Израиле на фоне эпидемии COVID-19 не хватает медперсонала

Фото Министерства здравоохранения Израиля
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 не хватает медицинского персонала, сообщает израильский "9 канал".
Глава Министерства здравоохранения страны Юлий Эдельштейн распорядился незамедлительно начать принимать на работу в больницы сотрудников Службы скорой помощи.
На утро 23 сентября число подтвержденных случаев коронавируса в Израиле составило 199 765. Суточный прирост инфицированных - почти 7 тыс., это абсолютный антирекорд для Израиля. За минувшие сутки зафиксировано 38 летальных исходов.
С начала эпидемии в Израиле от коронавируса скончались 1309 человек в возрасте от 6 до 108 лет. Больше всего жертв COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней-Брака.-0-