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В Израиле начались парламентские выборы

В мире 09.04.2019 | 07:42

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле начались парламентские выборы. Для участия в них зарегистрированы 40 блоков и партий, однако, по мнению социологов, рассчитывать на преодоление электорального барьера в 3,25% и проход в парламент 21-го созыва смогут меньше десяти, сообщает ТАСС.

Согласно последним опросам общественного мнения, основными претендентами на победу на выборах являются партия "Ликуд" действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и центристский блок партий "Кахоль-Лаван" с бывшим главой Генштаба израильской армии Бени Ганцем. На протяжении нескольких месяцев опросы прочили каждой из партий порядка трех десятков мест в Кнессете, лидер постоянно менялся, причем в последние дни партия "Ликуд" отстала на несколько мандатов. Тем не менее опросы предсказывают, что нынешнему премьер-министру будет легче, чем его оппоненту, сформировать правительственную коалицию, которая сможет контролировать как минимум 61 из 120 мест в Кнессете.

Результаты экзитполов будут опубликованы сразу после закрытия участков в 22.00, первые официальные данные по подсчету голосов ожидаются через несколько часов.-0-

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Теги
выборы, Израиль
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