В Израиле нашли кольцо с изображением Санта-Клауса

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Садовник из Израиля обнаружил на территории Изреельской долины необычное кольцо, которое оказалось артефактом из эпохи Средневековья. На украшении был выгравирован святой Николай - прообраз Санта-Клауса, сообщает "МИР24".

Археологи отметили, что раньше ничего подобного в стране не находили. Вероятно, кольцо мог обронить паломник, надеявшийся на защиту святого во время путешествия в Святую Землю.

Украшение прекрасно сохранилось. На нем изображен мужчина с палкой, который, по мнению специалистов, представляет святого Николая, держащего епископский посох.

Николай был покровителем путников, в том числе паломников и моряков. Его особенно почитали в восточных христианских странах. Христианские паломники, приезжающие из Турции, Балкан, Греции и России, часто носили иконы Николая Чудотворца, чтобы отвратить беду.-0-