В Израиле нашли винный завод крестоносцев

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гигантский завод по производству алкоголя, выстроенный участниками Крестовых походов, раскопали в израильском городе Миилия, сообщает
Археологи проводили работы по укреплению руин замка, построенного для французского короля Балдуина III в середине XII века. Проводя раскопки, они наткнулись на остатки винодельни. Ее возраст оценивается приблизительно в 700 лет.
Винодельня состояла из двух параллельных ярусов для дробления винограда. Рабочие давили ягоды и получали сок, который затем стекал в глубокую яму. Археологи сделали вывод, что яму вырыли во время римской осады города.
Не исключено, что это самый большой винный завод, выстроенный воинами за все время пребывания в Леванте (общее название стран восточной части Средиземного моря).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2802 BYN
|2.277 BYN
|2.285 BYN
|USD
|2.0457 BYN
|2.045 BYN
|2.047 BYN
|RUB
|3.0993 BYN
|3.09 BYN
|3.099 BYN