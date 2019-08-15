В Израиле нашли винный завод крестоносцев

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гигантский завод по производству алкоголя, выстроенный участниками Крестовых походов, раскопали в израильском городе Миилия, сообщает The Sun .

Археологи проводили работы по укреплению руин замка, построенного для французского короля Балдуина III в середине XII века. Проводя раскопки, они наткнулись на остатки винодельни. Ее возраст оценивается приблизительно в 700 лет.

Винодельня состояла из двух параллельных ярусов для дробления винограда. Рабочие давили ягоды и получали сок, который затем стекал в глубокую яму. Археологи сделали вывод, что яму вырыли во время римской осады города.

Не исключено, что это самый большой винный завод, выстроенный воинами за все время пребывания в Леванте (общее название стран восточной части Средиземного моря).-0-