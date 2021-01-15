В Израиле от коронавируса вакцинированы 2 млн человек

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле в присутствии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху вакциной от коронавируса был привит двухмиллионный житель страны - детская медсестра из города Рамла. Таким образом, вакцину получили уже более 20% израильского населения, сообщает портал NEWSru.co.il.

По данным минздрава Израиля на утро 15 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 млн человек (порядка 57 тыс. за последние сутки), вторую дозу - около 170 тыс. человек (более 64 тыс. за последние сутки).

С 13 января проводится массовая вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer граждан Израиля в возрастной категории 50-55 лет. При этом продолжается массовая вакцинация граждан в возрасте старше 55 лет.

В возрастной категории старше 90 лет первую дозу вакцины получили около 81% граждан, вакцинированы двумя дозами более 5%, в категории 80-89 - 78% (первой дозой) и 7% (двумя), 70-79 лет - 85% и 11%, 60-69 лет - 67% и 8%, 50-59 лет - 42% и 2%, 40-49 лет - 24% и 1%, 30-39 лет - 14% и 1%, 20-29 лет - 9% и 0,5%, моложе 20 (но не младше 16) - 1% и 0%.

Правительство страны отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.-0-