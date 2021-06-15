В Израиле отменили обязательный масочный режим в помещениях

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Израиля отменило предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Хези Леви подписал поправку к приказу об общественном здравоохранении. "Она отменяет предписание носить маски в помещениях со вторника, 15 июня 2021 года", - говорится в сообщении ведомства. При этом обозначен перечень исключений. В их число вошли "медицинские учреждения длительной госпитализации, гериатрические отделения, а также дома престарелых", "лица, направляющиеся к месту прохождения обязательной самоизоляции", "пассажиры во время авиарейсов". Для медицинских учреждений будут выпущены дополнительные инструкции, отметили в пресс-службе Минздрава.

С 1 июня в Израиле были сняты все карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса. В силе оставалось требование носить защитные маски в закрытых помещениях. Решение о фактической отмене практически всех предписаний было принято властями из-за низкого и стабильного уровня заболеваемости ковидом. Вакцинацию населения начали в Израиле в декабре 2020 года. По данным Минздрава, первую дозу уже получили почти 5,479 млн израильтян, вторую - 5,144 млн. Это более 55% от общей численности населения страны и более 76% взрослых граждан. С 6 июня в Израиле началась вакцинация детей от 12 до 15 лет, отмечает государственная радиостанция Kan.

Также в министерстве здравоохранения подчеркнули, что ограничения на въезд и выезд "будут оставаться в силе, а при необходимости будут ужесточены". Въезд иностранцев в Израиль ограничен с начала года, а 11 июня правительство страны одобрило продление до 27 июня срока действия ограничений на выезд граждан еврейского государства в страны, входящие в так называемый красный список в связи с распространением ковида.-0-