В Израиле полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов на Голанах

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрации на Голанских высотах, сообщает ТАСС.

Местные общины горцев-друзов протестовали против намерений израильских властей установить на их территории ветряные электростанции. По словам инициаторов протеста, установка ветрогенераторов приведет к конфискации принадлежащих друзам земельных угодий и лишит их средств к существованию.

Известно, что среди участников демонстрации есть пострадавшие, их число не уточняется.

В данный момент все дороги, идущие в район Голанских высот, перекрыты израильскими военными. Участники акции отступили вглубь поселков.-0-