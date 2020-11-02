В Израиле предприниматели устроили акцию протеста

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В промышленной зоне Ришон ле-Циона (центральная часть Израиля) состоялась акция протеста владельцев магазинов и малых бизнесов, которые требовали от правительства немедленно разрешить работу магазинам и торговым центрам. Об этом сообщает израильский новостной портал NEWSru.co.il.

В акции приняли участие десятки предпринимателей. Они жгли деревянные поддоны и ящики, товары из своих магазинов, а также манекены. Многие из них пришли с плакатами, на которых было написано обращение к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху: "Биби, мы задыхаемся! Полмиллиона предприятий нуждаются в реанимации".

Аналогичная акция состоялась 29 октября в Тель-Авиве. Протестующие предприниматели призывали к незамедлительному открытию магазинов, жгли автомобильные покрышки, манекены и галантерейные товары. Предприниматели добиваются выплат справедливых, а не формальных компенсаций за разоренные бизнесы в период коронавирусного кризиса.

Уже 19-ю неделю митингующие в Израиле продолжают выражать недовольство тем, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его кабинет справляются с кризисной ситуацией, связанной с COVID-19. Протестующие также обвиняют Биньямина Нетаньяху в коррупции и призывают уйти в отставку.

Ранее в Израиле действовали ограничения на проведение протестных акций во время карантина. Разрешены были только небольшие демонстрации с участием не более 20 человек на расстоянии, не превышающем одного километра от места жительства. С 18 октября в Израиле начался первый этап смягчения введенного с 18 сентября и ужесточенного до тотального с 25 сентября карантина. В стране возобновлена работа детских садов и дошкольных учреждений для детей в возрасте до шести лет, а также предприятий, которые не имеют постоянных посетителей. Также были отменены ограничения на передвижение в пределах одного километра от места жительства. Второй этап смягчения карантина в Израиле стартовал 1 ноября. Возобновлено обучение для учащихся 1-4-х классов, начали работать салоны красоты и некоторые отели. Разрешено посещать синагоги, однако внутри здания должны находиться не более 10 человек, а снаружи - не более 20.-0-