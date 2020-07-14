В Израиле при столкновении автобуса и автомобиля пострадал 21 человек

Фото пресс-службы МАДА
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Израиля, в районе перекрестка Кабри, в результате столкновения пассажирского автобуса с автомобилем пострадал 21 человек, сообщает News Israel Info.
По данным спасательных служб, после столкновения автобус перевернулся. Большинство пассажиров смогло выбраться самостоятельно, нескольким понадобилась помощь.
Все пострадавшие доставлены в больницу. Отмечается, что двое подростков находятся в тяжелом состоянии, у остальных травмы легкой и средней степени тяжести.-0-