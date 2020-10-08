В Израиле продолжаются протесты против карантинных мер

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле продолжаются протесты против ограничительных мер, введенных правительством из-за коронавируса, сообщает портал Israelinfo.

Жители Израиля продолжают выходить с акциями на улицы крупных городов, сегодня ожидается новая волна демонстраций. 200 протестующих с севера страны уже дошли до Струнного моста в Иерусалиме.

Демонстранты выражают недовольство тем, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его кабинет справляются с кризисной ситуацией. На маршах отмечаются столкновения манифестантов с полицией.

Ранее парламент Израиля утвердил поправки к закону о коронавирусе, предусматривающие ограничения на уличные акции протеста во время карантина. В соответствии с поправками, такие мероприятия возможны с участием не более 20 человек на расстоянии, не превышающем одного километра от места жительства. Поправки поддержали 46 депутатов, 38 высказались против.

С 25 сентября в Израиле начал действовать ужесточенный тотальный карантин. В стране открыты лишь магазины, торгующие товарами первой необходимости, и аптеки. Работают также предприятия, где остановка производственного цикла невозможна.-0-

В Нью-Йорке протестуют против COVID-ограничений Район Боро-Парк в Бруклине - одно из нескольких мест в Нью-Йорке, где власти приняли решение закрыть школы и ограничить количество посетителей молитвенных домов и служб до 10 человек.