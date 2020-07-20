В Израиле прошли массовые демонстрации из-за экономических последствий COVID-19

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые антиправительственные демонстрации прошли в минувшие выходные в Израиле, десятки человек задержаны, сообщает Euronews.

Тысячи жителей Иерусалима и Тель-Авива вышли на центральные улицы городов, чтобы выразить недовольство реакцией правительства на растущую эпидемию коронавируса, которая привела к разрушительным экономическим последствиям. Участники протеста перекрывали улицы, жгли мусорные баки, били витрины и бросали в полицейских камни и яйца. Правоохранители для разгона митингующих применили водометы. По сообщениям местных СМИ, около 30 человек задержаны.

На этой неделе израильское правительство утвердило новые поправки к ограничительным мерам по коронавирусу. В соответствии с ними в стране закрылись спортзалы, бассейны и танцевальные студии. С 21 июля рестораны смогут работать только на вынос, а с 24 июля будет запрещено пребывание на пляжах.

По данным министерства здравоохранения Израиля, число выявленных случаев COVID-19 в стране приблизилось к 50 тыс. Количество умерших достигло 400 человек.-0-