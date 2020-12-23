В Израиле распустили парламент и объявили досрочные выборы

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кнессет (парламент Израиля) 23-го созыва был автоматически распущен сегодня в 1.00 по московскому времени из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны на год. Досрочные парламентские выборы в соответствии с законодательством состоятся 23 марта 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan.

"Мы опять идем на выборы. Нам предстоит сложный период. Двери Кнессета 23-го созыва закрываются", - констатировал спикер Ярив Левин, завершая последнее пленарное заседание парламента тремя ударами молотка за несколько минут до прекращения полномочий палаты.

По действующему законодательству, Биньямин Нетаньяху остается премьером до момента приведения к присяге нового Кабмина, сформированного по итогам предстоящих выборов.

Это будут уже четвертые выборы в Израиле менее чем за два года.-0-