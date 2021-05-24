В Израиле с 1 июня снимут почти все карантинные ограничения

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле с 1 июня будут сняты почти все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает израильский "9 канал" со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
В Минздраве сообщили: в Израиле в течение продолжительного времени снижаются показатели заражаемости коронавирусом. Такая ситуация позволяет гражданам вернуться к обычному образу жизни.
Отмечается, что срок действия антикоронавирусных ограничений в стране истекает 1 июня. После этого большинство карантинных мер продлеваться не будет.
Решение об отмене обязательного ношения масок в закрытых помещениях на данный момент не принято, поэтому оно останется в силе в течение ближайших двух недель. Сохраняются и ограничения на въезд и выезд из страны. Более того, при необходимости они будут ужесточены.
На данный момент из порядка 6 млн израильтян, подлежащих вакцинации, полностью привиты 5,1 млн человек, первую дозу вакцины получили 5,4 млн.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Израиле с начала пандемии зарегистрировано более 839 тыс. случаев заражения коронавирусом, 6,4 тыс. человек скончались.-0-