В Израиле с 18 октября ослабят карантин

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильская правительственная комиссия по предупреждению распространения коронавируса приняла решение о частичном ослаблении тотального карантина в стране. Об этом сообщает Associated Press.

С 18 октября в Израиле начнется первый этап смягчения введенного с 18 сентября и ужесточенного до тотального с 25 сентября карантина. В стране будет возобновлена работа детских садов и дошкольных учреждений для детей в возрасте до шести лет; предприятий, которые не имеют постоянных посетителей. Также будет отменено ограничение на передвижение в пределах одного километра от места жительства.

Окончательно снять жесткие карантинные ограничения в Израиле планируют в течение нескольких недель. "Мы должны выходить из изоляции постепенно и ответственно. Внимательно. В противном случае мы вскоре окажемся в условиях третьей изоляции", - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

С 18 сентября в Израиле действует второй в этом году карантин, который с 25 сентября был ужесточен до тотального. Изначально он вводился до 10 октября, затем был продлен до 14 и 18 октября. Израильтянам во время карантина запрещено без уважительной причины удаляться далее одного километра от места жительства, нельзя ходить в гости и собираться в количестве более 10 человек в помещении и 20 на улице, работают только продуктовые магазины и аптеки, а также предприятия, где невозможно прервать производственный цикл.

Первый в 2020 году карантин действовал в Израиле с марта по май, но после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост случаев инфицирования коронавирусом.-0-