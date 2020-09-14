В Израиле с 18 сентября из-за коронавируса вводится карантин

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Израиля утвердило план введения всеобщего строгого карантина с 18 сентября, сообщает информационный портал NEWS Israel Info.

Строгий карантин вводится по всему Израилю на три недели. Глава правительства Биньямин Нетаньяху отметил, что в зависимости от ситуации карантин может быть продлен.

"Если вводить карантин, то сейчас самый подходящий момент. К тому же несколько крупных больниц сигнализировали о том, что их возможности исчерпаны, они не смогут оказывать помощь при увеличении количества больных. И проблема не в отсутствии койко-мест и не в дефиците аппаратов ИВЛ, а в усталости медперсонала и нехватке специалистов. Врачи нам говорят, что приближается зима, и мы должны подготовиться к тому, что вдобавок к коронавирусу мы будем иметь дело с сезонным гриппом. Пришло время действовать", - отметил Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр сообщил также, что отдал распоряжение минфину до 17 сентября подготовить план оказания помощи предприятиям, пострадавшим в результате карантина.

Детские сады и школы будут работать до 17 сентября включительно. Возобновление их работы планируется не ранее 11 октября. Однако во время карантина продолжит работать система образования для детей с особыми потребностями. Не будут закрыты также молодежные деревни, интернаты и учреждения образования для трудных подростков.

В течение по меньшей мере трех недель гражданам будет разрешено удаляться от дома не более чем на 500 м. На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве не более чем 10.

Остается открытым вопрос, сколько процентов от коллектива смогут находиться на своих рабочих местах. В предложении Минздрава говорилось о 30% персонала. При этом Нетаньяху отметил, что частный сектор продолжит работать в обычном режиме.

После трех недель жесткого карантина планируется переход к программе "Светофор", предусматривающей введение карантинных мер в зависимости от уровня заболеваемости в конкретном населенном пункте.-0-