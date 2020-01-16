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16 января 2020, 22:34

В Израиле с молотка уйдет украденная в 1996 году картина Марка Шагала

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аукционе в городе Герцлия выставят на аукцион картину Марка Шагала "Лестница Иакова", сообщает газета The Times of Israel.

Картина была украдена в Тель-Авиве в 1996 году и неожиданно нашлась в Иерусалиме в 2015 году.

Картина написана Шагалом около 1973 года. Как указывает газета The Jerusalem Post, ожидается, что ее продажная цена составит от $150 тыс. до $250 тыс.

С 1950 по 1970 годы Шагал создал несколько версий картины "Лестница Иакова". Одна из них в 1996 году выставлялась в галерее в Тель-Авиве и была украдена, а страховая компания выплатила компенсацию владельцу. Полотно считалось пропавшим, но в 2015 году ее нашли родственники умершей жительницы Иерусалима среди ее вещей.

Наследники решили продать полотно, они обратились в Комитет Шагала - организацию, занимающуюся сохранением наследия художника. Комиссия установила, что полотно было украдено, и обратилась в полицию, а страховая компания потребовала возвращения ей полотна. У наследников не было никакой информации о том, как картина оказалась в вещах умершей, и суд вернул полотно страховщикам, а те выставили его на торги.

Марк Шагал родился в Витебске в 1887 году, учился в Витебске и Петербурге. В 1918 году был назначен комиссаром по делам искусств Витебского губисполкома. С 1923 года Шагал жил в Париже. Он умер во Франции в 1985 году.-0-

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