В Израиле сотни верующих протестовали против ограничительных мер из-за коронавируса

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В израильском городе Бней-Браке в ночь на 18 ноября сотни верующих вышли на улицу с требованием отмены ограничительных мер из-за коронавируса, сообщает новостной портал News-IsraelInfo.

Вечером полиция обнаружила в городе синагогу, где находились в помещении десятки молящихся. Прихожане были разогнаны, а руководству выписан штраф.

Вскоре после этого на улице оказались сотни жителей города, которые забрасывали полицию камнями. Столкновения продолжались несколько часов.

С 18 октября в Израиле начался первый этап смягчения введенного с 18 сентября карантина. В стране возобновлена работа детских садов и дошкольных учреждений для детей в возрасте до шести лет, а также предприятий, которые не имеют постоянных посетителей. Также были отменены ограничения на передвижение в пределах одного километра от места жительства. Второй этап смягчения карантина в Израиле стартовал 1 ноября. Возобновлено обучение для учащихся 1-4-х классов, начали работать салоны красоты и некоторые отели. Разрешено посещать синагоги, однако внутри здания должны находиться не более 10 человек, а снаружи - не более 20.

По данным на 18 ноября, в Израиле выявлено 326 тыс. случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 315 тыс. человек, умерли 2736.-0-