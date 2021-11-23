В Израиле стартовала кампания по вакцинации детей от COVID-19

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от COVID-19 детей от 5 до 11 лет. Желающих уже десятки тысяч, сообщает израильский информационный портал Israelinfo.

Решение об официальной вакцинации детей принято в связи с ростом числа новых случаев коронавируса. Многие заболевшие не достигли 12 лет.

Специалисты в очередной раз обращают внимание сомневающихся родителей на то, что вакцина не вредит ребенку и помогает избежать осложнений.

Детям вторую дозу вакцины введут, как и взрослым, через 21 день. Тем, кто переболел коронавирусом, пока прививки делать не будут.

Сейчас в Израиле коэффициент заражаемости 1.04, то есть один заболевший заражает больше одного человека. При таких данных заболеваемость продолжит расти.-0-