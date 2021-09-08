В Израиле у 8 тыс. вакцинированных Pfizer за полгода титр антител упал в 10 раз

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследование иммунитета к коронавирусу нового типа у 8 тыс. израильтян, вакцинированных препаратом от Pfizer, показало, что типичная концентрация антител к SARS-CoV-2 падает через 6 месяцев после вакцинации примерно в 10 раз. Такую информацию ученые опубликовали на сайте о медицине medRxiv, пишет ТАСС.

"Это в очередной раз говорит о необходимости ревакцинации среди всех уязвимых групп населения", - пишут исследователи.

У медиков нет однозначного ответа на вопрос, могут ли вакцины или перенесенная коронавирусная инфекция вызвать долгосрочный иммунитет к уже существующим и новым штаммам SARS-CoV-2. Наблюдения последних месяцев показывают, что обычно количество антител к вирусу остается высоким на протяжении 6-8 месяцев, тогда как в некоторых случаях иммунитет сохраняется значительно дольше или исчезает быстрее. В частности, последние наблюдения показывают, что эффективность вакцины Pfizer может падать быстрее, чем у прививки Moderna и других препаратов.

Медики под руководством Дженнифер Кертес из Здравоохранительной службы Маккаби впервые проверили эту гипотезу на практике. В их исследовании участвовали более 8,3 тыс. жителей Израиля, сделавших по две инъекции вакцины Pfizer в промежутке между январем и июлем этого года. У всех участников исследования периодически измеряли концентрацию антител к SARS-CoV-2 в крови, а также делали ПЦР-тесты, чтобы отследить следы коронавируса в организме.

Результаты анализа полученных данных подтвердили, что уровень антител, полученных после вакцины Pfizer, действительно со временем быстро падает. В среднем в крови привитых израильтян было более 14 тыс. условных единиц антител в первый месяц после вакцинации, а через полгода этот показатель снижался примерно в 10 раз.

Наблюдения за частотой заражения привитых израильтян показывают, что это делает жителей страны более уязвимыми к коронавирусной инфекции. В частности, ученые обнаружили, что пожилые израильтяне, привитые в январе - феврале, заражались коронавирусом вдвое чаще, чем их сверстники и люди среднего возраста, сделавшие прививку в марте - мае.

Все это, как считают ученые, подтверждает результаты других наблюдений за снижением эффективности вакцины Pfizer и говорит о необходимости проведения полной повторной вакцинации населения.-0-