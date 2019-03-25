В Израиле у границы с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги

25 марта, Тель-Авив /БЕЛТА-ТАСС/. Сирены воздушной тревоги прозвучали в граничащем с сектором Газа израильском региональном совете Эшколь, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в региональном совете Эшколь", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Как сообщалось ранее, армия Израиля начала наносить удары по целям ХАМАС по всей территории сектора Газа в ответ на атаку Палестины. Семеро израильтян, в том числе трое детей, были госпитализированы 25 марта с ранениями различной степени тяжести, полученными в результате попадания запущенной из сектора Газа ракеты в жилой дом поселения Мишмерет на север от Тель-Авива.-0-