В Израиле усилились массовые протесты против карантинных мер

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле усилились массовые акции протеста. 10 октября было зарегистрировано более 520 точек сбора демонстрантов, сообщает израильский портал Israelinfo.

В центре Иерусалима на Парижской площади недалеко от резиденции премьер-министра протестующие пытались перекрывать дороги, в результате чего сотрудники полиции задержали четырех человек. На центральной площади Хабима в Тель-Авиве также прошли массовые акции протеста, где демонстранты препятствовали проезду транспорта и пытались напасть на полицию.

На протяжении трех месяцев жители Израиля еженедельно выходят на улицы крупных городов страны. Демонстранты выражают недовольство тем, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его кабинет справляются с кризисной ситуацией. Во время маршей в крупных городах отмечаются столкновения манифестантов с полицией.

С 18 сентября в Израиле действует уже второй в этом году карантин. По меньшей мере до 14 октября в стране останутся закрытыми школы, рестораны, спортклубы и все предприятия, которые связаны с приемом клиентов. Действуют и ограничения на передвижения граждан, собрания и акции протеста. Власти объясняют введение жестких ограничительных мер необходимостью сдержать распространение коронавируса.-0-