В Израиле вернулись к ношению масок из-за роста заболеваемости COVID-19

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль возвращается с пятницы к ношению масок в закрытом пространстве из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, говорится в заявлении Министерства здравоохранения, передает МИР 24.

Исключение сделано для детей до 7 лет, также маски можно не носить во время занятий спортом.

В стране с 1 июня были сняты почти все ограничения, в том числе и регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено прекратить носить маски в помещениях.-0-