В Израиле вновь стало обязательным ношение масок при скоплении людей на улице

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные ограничения, направленные против распространения новых штаммов коронавируса, вступили сегодня в силу в Израиле. Ношение защитных масок стало обязательным при скоплении более 100 человек даже на открытом воздухе, пишет газета The Times of Israel.

Такое решение израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом приняла в середине минувшей недели из-за роста числа инфицированных. Кроме того, министры постановили, что с 20 августа доступ в заведения и на мероприятия вне зависимости от числа участников будет разрешен только вакцинированным, переболевшим или имеющим отрицательный результат теста на коронавирус. Комиссия также решила усилить контроль за нарушителями карантина и выполнением требования о ношении масок в соответствии с предписаниями. За отсутствие маски предусмотрен штраф в размере 500 шекелей.

С 8 августа начинается также перевод 50% сотрудников государственного сектора на удаленную работу, а частным предприятиям с этого дня указано готовиться к такому шагу. Кроме того, министры рекомендовали израильтянам перестать пожимать руки, обниматься и целоваться, а также избегать любых ненужных собраний в закрытых помещениях, а людям в возрасте 60 лет и старше - избегать собраний и любых встреч с невакцинированными людьми в помещениях.

С 1 июня в Израиле были сняты все карантинные ограничения, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях, которое было отменено 15 июня и вновь введено 25 июня в связи с ростом числа заразившихся. 3 августа врачи впервые с начала марта 2021 года за сутки выявили в Израиле 3818 инфицированных коронавирусом, за последние 24 часа этот показатель составил 2886.

Вакцинация израильтян препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,8 млн человек, вторую - 5,4 млн, что составляет соответственно более 63% и 57% от общей численности населения страны (9,3 млн человек).-0-