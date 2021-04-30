В Израиле во время религиозного праздника обрушилась трибуна - погибли 44 человека

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 44 человека погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат на севере Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

По ее данным, более 100 человек получили ранения.

Ранее газета The Times of Israel сообщала о 38 погибших и более 60 пострадавших. По ее данным, часть людей могла получить ранения или погибнуть в результате давки, последовавшей за обрушением трибуны. Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия.

Праздник Лаг ба-Омер отмечается 18 числа месяца ияр по еврейскому лунному календарю, которое в этом году пришлось на период с заката солнца 29 апреля по поздний вечер 30 апреля. Он установлен в память о прекращении эпидемии, от которой умерли несколько тысяч учеников иудейского богослова Акивы, жившего на рубеже I и II веков н. э. По традиции во время этого праздника жгут костры.-0-