В Израиле впервые за 10 месяцев не зарегистрировано ниодной смерти от COVID

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смертность и уровень инфицирования продолжают неуклонно снижаться с момента пика пандемии в январе, поскольку страна продвигает кампанию вакцинации, в результате которой более 5 миллионов человек получили обе дозы. Такую информацию сообщает издание Times of Israel.

Число погибших не изменилось по сравнению с предыдущим днем ​​и составило 6 346 человек. Последний день, когда не было новых смертельных случаев, было 29 июня, когда уровень заболеваемости оставался низким после первоначальной волны коронавируса.-0-