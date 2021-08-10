В Израиле за сутки выявили более 5 тыс. случаев заражения COVID-19

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле за минувшие сутки зафиксировали 5140 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким показателем за полгода. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Последний раз более 5 тыс. случаев заражения инфекцией в Израиле было зарегистрировано 14 февраля, тогда заболели 5190 человек. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии число заразившихся коронавирусом в стране превысило 906,4 тыс., число летальных исходов составило более 6,5 тыс.

Генеральный директор Министерства здравоохранения профессор Нахман Аш выразил обеспокоенность ростом числа заболеваний и заявил, что в ближайшие дни будет рассмотрен вопрос о расширении ограничений.

Министр здравоохранения страны Ницан Горовиц высказался против введения нового локдауна в стране. Министр убежден, что снизить количество заболеваний в Израиле помогут менее жесткие меры.

"Изоляция влечет за собой самые серьезные последствия. Мы побывали в трех школах и увидели, как это повлияло на общество, экономику и здоровье. Мы взвешиваем возможность введения дополнительных ограничений. Мы хотим предотвратить массовые мероприятия и скопление людей в рамках новых мер. Эти ограничения повлияют на снижение уровня заболеваемости", - сказал Ницан Горовиц.

Ранее сообщалось, что с 8 августа в Израиле начали действовать дополнительные ограничения, направленные против распространения новых штаммов коронавируса. В частности, обязательным стало ношение защитных масок при скоплении более 100 человек даже на открытом воздухе.

С 8 августа также начался перевод 50% сотрудников государственного сектора на удаленную работу. Кроме того, власти рекомендовали израильтянам перестать пожимать руки, обниматься и целоваться, а также избегать любых ненужных собраний в закрытых помещениях, а людям в возрасте 60 лет и старше - избегать собраний и любых встреч с невакцинированными людьми в помещениях.

Вакцинация израильтян препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава страны, к настоящему времени первую дозу получили 5,8 млн человек, вторую - 5,4 млн, что составляет соответственно более 63% и 57% от общей численности населения страны (9,3 млн человек).-0-