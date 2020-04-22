В Якутии автомобиль с пятью детьми провалился под лед

22 апреля, Якутск /БЕЛТА - ТАСС/. Автомобиль с пятью детьми в салоне в результате несанкционированного выезда провалился под лед в Верхневилюйском районе Якутии (РФ), один ребенок погиб. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Якутии.

Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Верхневилюйска, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщили в службе спасения Якутии, утонул пятилетний мальчик, его тело уже извлекли. По информации ЕДДС Верхневилюйского района, инцидент произошел примерно в 13.00 по местному времени.-0-