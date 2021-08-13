В Якутии и Иркутской области из-за пожаров введен режим ЧС

Фото ГУ МЧС России по Республике Саха
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межрегиональный режим чрезвычайной ситуации введен в Якутии и Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.
"Глава МЧС России принял решение ввести межрегиональный режим ЧС в лесах на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области. Это даст возможность более свободного маневрирования силами федерального
резерва, а также возможность принимать более оперативные решения в вопросах федерального финансирования борьбы с лесными пожарами", - сказал Айсен Николаев.
Якутия - один из самых пожароопасных регионов России, там горит более 1 млн га леса. В Иркутской области пожары зарегистрированы на площади 140 тыс. га.-0-
"Глава МЧС России принял решение ввести межрегиональный режим ЧС в лесах на территории Республики Саха (Якутия) и Иркутской области. Это даст возможность более свободного маневрирования силами федерального
резерва, а также возможность принимать более оперативные решения в вопросах федерального финансирования борьбы с лесными пожарами", - сказал Айсен Николаев.
Якутия - один из самых пожароопасных регионов России, там горит более 1 млн га леса. В Иркутской области пожары зарегистрированы на площади 140 тыс. га.-0-