В Якутии из-за сильных морозов отменили занятия в младших классах

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Якутии из-за сильных морозов отменили занятия для школьников с первого по пятый класс, сообщает телеканал "МИР24".

"Температура наружного воздуха составила минус 47 градусов. В связи с погодными условиями объявлен актированный день для учащихся 1-х - 5-х классов", - сказано в сообщении пресс-службы администрации города.

По данным синоптиков, температура воздуха опустилась до минус 46 градусов в населенных пунктах Покровск, Батагай и Джалинда. На один градус холоднее в Верхоянске, на два - в Амге. Столбик термометра достиг отметки в минус 50 градусов в Оймяконе.-0-