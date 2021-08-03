В Якутии площадь пострадавших от пожаров территорий превысила 4 млн га

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожары в Якутии с момента начала опасного сезона отмечены на более чем 4,2 млн га. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова руководителя департамента лесного хозяйства Минэкологии республики Андрея Михайлова, выступившего во время круглого стола "Лесные отношения и тушение лесов Якутии" в историческом парке "Россия - моя история".

"С начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 1326 лесных пожаров, в прошлом году эта цифра была 1598. Количество пожаров меньше, но площадь получается больше. Площадь сейчас составляет более 4,2 млн га", - сказал Андрей Михайлов.

Он отметил, что в данный момент на территории республики отмечен 171 природный пожар. Площадь, охваченная огнем, превышает 2 млн га. Работы по тушению проводятся на территории 17 районов на площади 760 тыс. га. За прошедшие сутки ликвидировано 8 пожаров на площади 11 300 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.-0-