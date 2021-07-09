В Якутии площадь пожаров за сутки увеличилась почти на 70 тыс. га

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь природных пожаров в Якутии за сутки выросла более чем на 69 тыс. га, количество пожаров - на 17 очагов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

В управлении МЧС отметили, что на территории региона сейчас наблюдается 299 природных пожаров, за сутки ликвидировано 16 очагов, к тушению привлекались 2733 человека и 349 единиц техники. Сложная обстановка сохраняется на территории Алданского, Верхневилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Хангаласского и Усть-Майского районов. На особом контроле регионального управления находятся пожары у населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах и Ударник.

По данным пресс-службы федеральной авиалесоохраны, зафиксировано 10 пожаров на площади 23 534 га в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы". Как сообщается в Telegram-канале оперштаба Якутии, лесные пожары на территории национального парка и заповедника происходят из-за сухих гроз. "Там люди работают, но, к сожалению, сил недостаточно ввиду того, что очень труднодоступные места, скалистая местность, где техника не может работать", - сказал на брифинге первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га. В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля с целью обеспечения пожарной безопасности ограничены пребывание граждан в лесах и въезд для транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.-0-