В Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Якутии подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Якутии.
Отмечается, что документ необходим для выделения из госбюджета республики финансирования на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюеля, оставшихся без жилья, персональных выплат пострадавшим, а также для привлечения федеральных средств.
"Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель председателя правительства республики Саха (Якутия), заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Дмитрий Садовников", - говорится в сообщении.
В Горном районе Якутии в селе Бясь-Кюель 7 августа в результате пожара сгорело более 30 жилых домов и восемь хозяйственных построек.-0-