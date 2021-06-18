18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ялте из-за подтоплений эвакуирован 281 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на страницу в социальной сети главы администрации города Янину Павленко.

"Продолжаем эвакуацию жителей из подтопленных домов - уже эвакуировали 281 человека (49 из них - дети). Расселили в гостиницы и санатории, за что огромное спасибо руководителям средств размещения", - написала глава администрации.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова.

На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Один человек в результате стихии погиб, восемь пострадали. По словам мэра города, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в Крыму повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время расчищают территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, подача газа.-0-

Фото ТАСС