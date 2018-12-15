В Ялте самосвал рухнул с обрыва на аквапарк

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неуправляемый многотонный самосвал рухнул с обрыва на аквапарк отеля "Ялта-Интурист", сообщает БЕЛТА со ссылкой на местный интернет-ресурс "Юг-Ялта".
У самосвала, который ехал по дороге к отелю "Ялта - Интурист", отказали тормоза. Промчавшись по спуску, он проломил ограждение отеля и рухнул с высоты на аквапарк, повредив несколько водяных горок. К счастью, в это время года аквапарк не работает и людей на горках не было. Никто в результате происшествия не пострадал, водитель самосвала успел выпрыгнуть.-0-
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