В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санаторий Минобороны РФ горит в Ялте. Пожар локализовали на площади 1 200 кв.м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Санаторий находится на Севастопольской улице в Ялте. Произошло возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория. Пожару присвоили второй номер сложности. Здание самостоятельно покинули 300 человек.

"В 08.17 по московскому времени пожар в санатории "Ялта" локализован на площади 1 200 кв.м. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе ведомства.

В ликвидации пожара принимают участие более 40 человек, используется 13 единиц техники.

На территории санатория в парковой зоне с экзотическими растениями и деревьями находятся три спальных корпуса. Они рассчитаны на 589 койко-мест.-0-