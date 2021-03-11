В январе-феврале ВВП Казахстана сократился на 2,9%

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показатель ВВП Казахстана в январе-феврале сократился на 2,9%. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев на заседании правительства 10 марта, сообщает ТАСС.

"Все отрасли реального сектора, за исключением горнодобывающей промышленности, показали устойчивый рост. Это строительство, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, электроснабжение и сельское хозяйство. Отмечается рост сферы информации и связи на 9,4%. В результате темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% в январе до минус 2,9% в январе-феврале текущего года", - сказал Асет Иргалиев.

Рост ВВП Казахстана в январе-феврале 2020 года составил 3,3%. В целом в прошлом году показатель ВВП страны снизился на 2,6%. По прогнозу Национального банка Казахстана, по итогам 2021 года рост ВВП будет 3,4-3,7%. В 2019 году рост ВВП Казахстана составил 4,5%.-0-