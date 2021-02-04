В январе мировые цены на продовольствие достигли почти семилетнего максимума - ФАО

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые цены на продовольственные товары в январе 2021 года достигли максимального уровня с 2014 года. Об этом сообщается на официальном сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

По данным ФАО, в январе цены на продовольствие в мире продолжили расти (восьмой месяц подряд), причем значительнее всего подорожали зерновые, растительные масла и сахар.

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, в январе составило 113,3 пункта. Это самое высокое значение с июля 2014 года.

Индекс цен на зерновые по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 7,1%, чему способствовало резкое повышение международных цен на кукурузу. Это объясняется дальнейшим сокращением предложения на мировом уровне на фоне больших объемов закупок со стороны Китая, временной приостановки лицензий на экспорт кукурузы в Аргентине, а также на фоне ожиданий меньшего, чем предполагалось ранее, объема производства и запасов в США. Цены на пшеницу повысились на 6,8% под влиянием активного мирового спроса и ожидаемого сокращения объемов продаж со стороны России, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы увеличатся вдвое. Росту цен на рис способствовал устойчивый спрос со стороны стран Азии и Африки.

Индекс цен на растительные масла в январе вырос на 5,8% и достиг самого высокого уровня с мая 2012 года. Причиной этому послужили меньшие, чем ожидалось ранее, объемы производства пальмового масла в Индонезии и Малайзии из-за избыточного количества осадков и сохраняющейся нехватки трудящихся мигрантов, а также продолжительные забастовки в Аргентине, которые привели к сокращению экспортного предложения соевого масла.

Индекс цен на сахар по сравнению с декабрем вырос на 8,1% на фоне высокого мирового импортного спроса и опасений в связи с сокращением предложения в результате ухудшения видов на урожай в ЕС, России, Таиланде и Южной Америке. Росту международных цен на сахар также способствовали повышение цен на сырую нефть и укрепление бразильского реала.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 1,6%, что объясняется активными закупками со стороны Китая в преддверии празднования Нового года и сезонным сокращением экспортных поставок из Новой Зеландии.

Индекс цен на мясо на 1% превысил декабрьский показатель, чему способствовал активный мировой импортный спрос на мясо птицы и в то же время ограничение производства и экспорта из ряда европейских стран в связи со вспышками птичьего гриппа.-0-