В Японии 13 мая могут одобрить новый экспресс-тест на коронавирус

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии намерено 13 мая одобрить использование экспресс-теста, способного за 15 минут выявить у пациента коронавирус нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Sankei.

Набор для тестирования, разработанный японской компанией Fujirebio, позволяет обнаружить в организме антигены коронавируса, против которых иммунная система зараженного вырабатывает антитела. Подобное исследование можно проводить прямо в больницах, в то время как распространенные в Японии ПЦР-тесты на выявление РНК вируса, занимающие несколько часов, нуждаются в лабораторных условиях. Однако новые системы уступают в точности ПЦР-аналогам, поэтому власти намерены по возможности совмещать их использование для достижения максимальной эффективности.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хего на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС), объявленный премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны. 4 мая срок действия режима ЧС был продлен до 31 мая.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 16,4 тыс., при этом 270 инфицированных находятся в тяжелом состоянии, зафиксировано 637 летальных исходов.-0-