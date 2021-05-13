В Японии 39 человек умерли после вакцинации препаратом Pfizer

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии объявило, что 39 человек умерли после прививки препаратом американско-германского консорциума Pfizer и BioNTech. Однако группа экспертов Минздрава страны пока не установила связь между препаратом и летальными исходами, сообщает газета Yomiuri.

Среди умерших были женщины и мужчины в возрасте от 20 до 90 лет. Наличие таких случаев, считают эксперты Минздрава страны, пока не дает оснований для серьезных опасений по поводу качества вакцины Pfizer.

После прививок также были зарегистрированы 107 случаев сильных аллергических реакций, однако их удалось снять медикаментозным путем.

Как сообщает ТАСС, в Японии используется только вакцина Pfizer, которая, по данным исследований, эффективна в отношении всех восьми зафиксированных в стране штаммов коронавируса, включая британский и индийский. Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили только 1,2 млн из 4,8 млн медицинских работников (около 1% населения). 12 апреля началась также вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Правительство Японии обещает нарастить темпы вакцинации до 1 млн доз в день, чтобы сделать прививки всем желающим в этой категории к концу июля.-0-