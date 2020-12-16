В Японии 800 компаний обанкротились из-за COVID-19

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным японской аналитической организации Teikoku Databank, пандемия коронавируса стала причиной банкротства 800 компаний и предприятий в Японии, сообщает телерадиокомпания NHK.

В отчете говорится о предприятиях, которые прекратили свою деятельность или начали процедуру юридической ликвидации в период с февраля по 15 декабря.

В наибольшей степени пострадали рестораны и питейные заведения: 126 из них прекратили деятельность. Также обанкротились 70 отелей и традиционных японских гостиниц, закрылись 57 строительных компаний. Эксперты предполагают, что бизнес столкнется с еще более суровыми условиями из-за введенных ограничений и других мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Правительство Японии приняло решение приостановить действие кампании субсидирования туристических поездок Go To Travel по всей стране в период с 28 декабря до 11 января. В некоторых районах страны ресторанам, пабам и барам рекомендовано сократить часы работы.-0-