В Японии более 100 человек числятся пропавшими без вести после оползней

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии более 100 человек числятся пропавшими без вести после проливных дождей, вызвавших оползни, сообщает AFP.

По крайней мере, три человека погибли в приморском городе Атами (префектура Сидзуока) после проливных дождей в выходные, вызвавших серию оползней. В некоторых местах всего за 24 часа выпало осадков больше, чем обычно за весь июль.

"Мы хотим как можно скорее спасти как можно больше жертв, оказавшихся под завалами", - сказал журналистам премьер-министр Ёсихидэ Суга, добавив, что полиция, пожарные и военные делают все возможное для этого.

Третий человек был найден мертвым в Атами в 90 км (60 милях) к юго-западу от Токио, где 113 человек считаются пропавшими без вести, сообщил Reuters пресс-секретарь Хироки Онума.

По его словам, за выходные пропали без вести около 20 человек, но в понедельник это число резко выросло.

Хотя Онума и отметил, что дождь в Атами на данный момент прекратился, но осадки все еще прогнозируются, что повышает вероятность дальнейших оползней. "Ситуация непредсказуема", - сказал он.-0-