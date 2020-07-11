В Японии более 60 человек погибли из-за наводнений и оползней

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За неделю от наводнений и оползней, вызванных ливнями, на юго-западе Японии погибли 66 человек, пропавшими без вести считаются 14, сообщают РИА новости со ссылкой на телеканал NHK.
Дожди в районе острова Кюсю продолжаются уже неделю. За это время они распространились и на более широкую область, захватив и основной японский остров Хонсю.
По подсчетам министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства страны, ущерб сельскохозяйственным угодьям составил 11,7 млрд иен ($109 млн).
В префектурах Кумамото и Оита 4,3 тыс. семей находятся без воды. В 11 префектурах более 12 тыс. домов разрушены полностью или частично.-0-