В Японии болельщиков с июля начнут пускать на спортивные мероприятия

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские власти с 10 июля разрешат болельщикам присутствовать на спортивных мероприятиях, сообщает портал Inside the games.

В частности, согласно плану правительства, ограничения для любителей футбола и бейсбола на посещение матчей будут сниматься постепенно. Сначала арены будут заполнены не более чем на 50%, при этом зрителей на трибунах не должно быть более 5 тыс. По мере улучшения эпидемиологической обстановки будут расти и квоты для болельщиков.

Японская профессиональная лига бейсбола (NPB) намерена проводить анализы на коронавирус раз в месяц для всех игроков, менеджеров, тренеров и судей. Будет изучена возможность пакетного тестирования, чтобы сократить расходы. Сезон NBP возобновился с 19 июня, после трехмесячной задержки, связанной с распространением коронавируса, однако матчи проходят без зрителей.

Футбольная J-Лига должна возобновить свой сезон 4 июля. До вынужденного перерыва команды провели лишь один тур.-0-