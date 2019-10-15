В Японии число жертв тайфуна "Хагибис" достигло 68 человек

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии число погибших в результате тайфуна "Хагибис", который обрушился на страну в минувшие выходные, достигло 68 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести, сообщает японское информагентство Kyodo .

Ранее сообщалось о 40 погибших и 200 пострадавших.

По данным японского телеканала NHK, тайфун привел к разрушению дамб на 47 реках. В результате более 10 тыс. домов оказались затоплены, из них около 900 полностью или частично разрушены. Также из-за тайфуна возникли перебои в подаче электричества и воды. В некоторых районах наблюдаются перебои в работе мобильной связи.

В пострадавших от тайфуна префектурах продолжаются поисково-спасательные операции. Правительство страны сообщило, что выделит дополнительные средства на восстановительные работы.-0-