В Японии число жертв тайфуна и ливней достигло 98

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии число жертв тайфуна "Хагибис" и прошедшими ливнями возросло до 98, еще 10 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное общественное телевидение Японии.

Сообщается также, что сегодня японское правительство решило объявить часть пострадавших районов "зонами чрезвычайного бедствия". Это дает возможность существенно увеличить расходы из государственного бюджета на проведение восстановительных работ. В частности, средства пойдут на восстановление дорог и канализационных систем, укрепление берегов рек, ремонт муниципальных школьных учреждений, рекультивацию сельскохозяйственных угодий. Такая мера предпринимается впервые с 2011 года, когда северо-восточное побережье Японии пострадало из-за цунами.

По последним данным, ущерб сельскому хозяйству Японии от тайфунов в сентябре и октябре превысил 170 млрд иен (почти $1,6 млрд). В частности, от тайфуна "Хагибис" пострадали 38 из 47 префектур. На 8,5 тыс. сельскохозяйственных объектах повреждены оросительные системы поливного земледелия. Пострадали посевы на общей площади в 14 тыс. гектаров. Существенный ущерб нанесен рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов. В 20 префектурах зафиксирован ущерб от оползней, более чем на 70 реках отмечены разрушения набережных и защитных сооружений. Более 3,4 тыс. квартир и частных домов по-прежнему отключены от водопроводов.-0-