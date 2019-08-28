В Японии эвакуируют более 700 тыс. человек из-за ливней

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 710 тыс. человек на юго-западе Японии получили от местных властей рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за сильных дождей, которые обрушились на регион, сообщает ТАСС.

По информации телеканала NHK, рекомендации касаются жителей трех префектур - Нагасаки, Сага и Фукуока, где в ряде районов возникла угроза разлива рек и оползней. Эвакуационные центры организованы в административных зданиях и школах.

По прогнозам синоптиков, в течение дня на юго-западе Японии выпадет более 500 мм осадков. Наиболее тяжелая ситуация на данный момент сложилась в Саге, где улицы некоторых городов оказались подтоплены. Утром там же погиб мужчина, чей автомобиль смыло в реку, когда он был за рулем.-0-