В Японии из-за ливней эвакуируют более 110 тыс. жителей

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обильные ливни в Японии вынудили власти проводить эвакуацию 110 тыс. человек, объявлен четвертый из пяти возможных уровней опасности, сообщает телеканал NHK .

Так, немедленную эвакуацию объявили для жителей префектуры Хиросима острова Хонсю и префектуры Фукуока на острове Кюсю. Еще 245 тыс. жителям города Курума префектуры Фукуока рекомендовано покинуть свои жилища, сменив место пребывания на более безопасное.

На всем острове Кюсю отложено голосование на выборах в верховную палату парламента Японии.

Отменено 14 авиарейсов.

Дожди были вызваны тайфуном Данас. В стране большой риск разливов рек и оползней.-0-