В Японии из-за ливней эвакуируют около 800 тыс. человек

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Японию обрушились проливные дожди, из опасной зоны на острове Кюсю принято решение эвакуировать около 800 тыс. человек, сообщает информационное агентство Киодо .

Инструкции об эвакуации получили жители трех городов в префектуре Кагосима на юго-западе Японии. Проливные дожди повысили риск наводнений и оползней, что создало угрозу для безопасности проживающих в регионе людей.

Согласно прогнозу агентства, в регионе Кюсю, охватывающем Кагосиму и другие районы юго-западной и западной Японии, выпадает 80 или более миллиметров дождя в час, а в некоторых районах может выпасть месячная норма осадков в течение 24 часов.

Премьер-министр Синдзо Абэ призвал жителей пострадавших районов принять меры, чтобы защитить свою жизнь. Госорганам поручено подготовиться к последствиям стихии и в полной мере реагировать на них.

Как ожидается, дожди в Японии могут продолжиться до субботы, также может потопить восточную часть страны.-0-