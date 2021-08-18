В Японии из-за ливней погибли восемь человек





Пострадали 16 человек. Наибольший урон от стихии зафиксирован на юго-западном острове Кюсю, а также в нескольких западных и центральных префектурах, включая Сагу и Нагано. В настоящее время в пострадавших регионах ведется ликвидация последствий схода оползней и разлива рек.





Сильные дожди шли в Японии несколько дней в конце прошлой и начале этой недели. В некоторых районах на юго-западе страны выпало от 0,7 до 1 м осадков, что в три раза превысило среднюю норму для августа. Это привело к повышению уровня воды в реках и водоемах до критического.-0-

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии в результате сильных дождей погибли восемь человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.