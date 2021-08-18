В Японии из-за ливней погибли восемь человек

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии в результате сильных дождей погибли восемь человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Пострадали 16 человек. Наибольший урон от стихии зафиксирован на юго-западном острове Кюсю, а также в нескольких западных и центральных префектурах, включая Сагу и Нагано. В настоящее время в пострадавших регионах ведется ликвидация последствий схода оползней и разлива рек.
Сильные дожди шли в Японии несколько дней в конце прошлой и начале этой недели. В некоторых районах на юго-западе страны выпало от 0,7 до 1 м осадков, что в три раза превысило среднюю норму для августа. Это привело к повышению уровня воды в реках и водоемах до критического.-0-